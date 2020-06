Aspirante a dirigir MORENA pide castigo contra Alcalde de Coatzacoalcos

Alejandro Rojas Díaz Duran, aspirante a la dirigencia nacional de MORENA, exige a las autoridades de Veracruz que no solapen la violencia política contra las mujeres y sancionen al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza, por transgredir los derechos de la mujer.



En un video dirigido a los veracruzanos, el aspirante a la presidencia nacional del partido recordó que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a la sindica de Coatzacoalcos, Yazmin Martínez Irigoyen, quien acusó violencia política por parte del Edil.



Es por ello que la Sala Regional dictó sentencia para que se sancione al alcalde e instruyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a iniciar juicio político a Victor Manuel Carranza, por transgredir los derechos políticos de las mujeres.



Además, la misma sentencia pide al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz que inicie un procedimiento para que Victor Manuel Carranza quede inelegible.



“Que nunca más MORENA lo vuelva a postular a ningún cargo de elección popular, no se lo merece, porque les ha quedado también pésimamente mal en Coatzacoalcos”, expuso Alejandro Rojas.



Por otra parte, pidió que los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) sean sancionados por solapar la violencia política contra las mujeres



“No se debe permitir que se pase por encima de los derechos de la mujer, mucho menos si son de Morena. El presidente municipal de Coatzacoalcos, Victor Manuel Carranza, es un misógino que ha ejercido violencia extrema contra las mujeres”, acusó.



Y es que a decir de Alejandro Rojas, el Alcalde ejerció una violencia política “que no tiene nombre, se ha pasado de la raya con las mujeres, no las respeta, no tiene el mínimo decoro para el trato con las mujeres”.



Ante ello, pidió a los veracruzanos que hicieran llegar el vídeo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que tomara acciones en su próxima visita a la entidad este fin de semana.