Aspirante a dirigir Sección 32 del SNTE buscará democratizar sindicato

El equipo político de la Sección 32 del SNTE ha estado a los pies de los gobiernos y es una correa de transmisión de las políticas públicas negativas hacia la educación y sociedad, manifestó el profesor Galdino Diego Pérez, quien aspira a participar en la contienda por la dirigencia de esta sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.



“Por eso ya nos hartamos, nos cansamos. Hoy es el principio del fin de ese equipo político, necesitamos democratizar los sindicatos. Nos da gusto que el Congreso Federal haya aprobado una nueva reforma laboral en la cual se permite el voto libre, directo, secreto, universal y lo vamos hacer realidad, no les vamos a pedir permiso”.



El integrante del Movimiento Democrático del Magisterio Veracruzano aseguró que no va a llegar a la dirigencia alguien de esta corriente del SNTE, “ellos tenían la certeza de que el primero de julio iban a sacar a su candidato como senador y les dijimos que no y ahora se las vamos a volver a aplicar”.



De hecho, indicó que gracias a las dirigencias del SNTE se perdió la doble plaza, las basificaciones, derechos a ingresar de manera directa respetando los perfiles.



Incluso, sostuvo que es enorme el daño que se les ha causado a los docentes de Veracruz.



El también profesor de Educación Indígena, dijo que durante los últimos 35 años han sufrido el trabajo acosador del equipo político de la Sección 32 del SNTE, pues la labor que han hecho sus dirigentes ha llevado a la baja a los docentes.



“Lo último que nos hicieron fue apoyar la mal llamada Reforma Educativa, por lo cual tuvimos que salir a las calles. Por eso, el 1° de julio de 2018, los trabajadores de la educación dijimos que teníamos que sacar a ese régimen”, concluyó.