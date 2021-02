Aspirante morenista a Alcaldía de Ixhuatlán de Madero acusa violencia política en razón de género

Catarina Bautista Flores, aspirante a la presidencia municipal de Ixhuatlán de Madero, dijo que a pesar de haberse inscrito a la candidatura, existen compañeros que ejercen la Violencia Política en Razón de Género al ser una zona patriarcal.



"Hemos recibido reclamos pero también aliento. Ya se sabe que en nuestro municipio hemos sido marginados, invisibilizados y que además por ser indígena, por ser mujer y ser una zona patriarcal, pues recibimos crítica, lamentablemente, de los compañeros hombres".



Aseguró que a pesar de estas problemáticas que padecen las mujeres de aquella región indígena, se sigue buscando trabajar por los pueblos originarios discriminados y olvidados.



"Todo esto no nos hace dudar y no quitamos el dedo del renglón por participar, al contrario, es un reto, nos volvemos más fuertes para esta encomienda".



Respecto a los desacuerdos internos en la Dirigencia Estatal de MORENA, mencionó que no afecta a los candidatos y candidatas en el proceso electoral.



"Lo que se busca es la unidad, porque sin unidad no podemos caminar. Caminemos unidos para que toda la base y las comunidades salgamos favorecidas", manifestó.