Aspirantes a cargos en órganos electorales también deben estar libres de violencia contra las mujeres

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que los aspirantes a incorporarse o promoverse dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), o a las consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), deberán acreditar también no haber ejercido violencia contra las mujeres.



Para ello, los interesados en participar en las convocatorias que emita la autoridad comicial para tales fines tendrán que firmar el llamado "formato 3 de 3" Contra la Violencia.



En el acuerdo del INE se estipula que este escrito será indispensable dentro de los procesos de selección, ingreso, reingreso, reincorporación, promoción, ascenso y designación realizados por dentro del SPEN, tanto en el sistema INE como en los OPLEs, así como en la designación de consejeras y consejeros electorales de estos últimos.



“Con la finalidad de que entre los integrantes de los máximos órganos de dirección de los OPLE y las diversas áreas de este Instituto se encuentren personas cuyo actuar dentro del ámbito personal, garantice el buen ejercicio profesional para el cumplimiento de los principios que rigen la materia electoral, tales como el de imparcialidad y paridad, se realicen con perspectiva de género”, se justicia en el documento.



Según la determinación del ente comicial nacional, en el formato con firma autógrafa los aspirantes deberán declarar bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de requisitos, entre los que se encuentran el no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.



Tampoco por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no estar inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.



La medida, se insiste, “permite contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada, incluyendo aquellos organismos encargados de organizar los procesos electorales en las entidades federativas”.