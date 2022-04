Aspirantes a consejeros del OPLE quedan fuera de proceso por falsear información

En la primera fase del proceso de selección de los dos consejeros para el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, dos aspirantes quedaron fuera al intentar sorprender al Instituto Nacional Electoral (INE) con domicilios falsos.Uno de los requisitos es contar con una residencia mínima de cinco años, requisito que pretendieron solventar con documentos apócrifos.En total fueron doce los aspirantes que no cumplieron con alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria y por consecuencia, no pasaron al examen de conocimientos que fue aplicado el lunes de esta semana a los 179 aspirantes que sí cumplieron con todos los requisitos. Los resultados del examen se darán a conocer el 14 de este mes de abril.Un caso es el de una persona que notificó haberse desempeñado como Subdirector de Capacitación en la Secretaría de Desarrollo Social (FEDERAL) entre el año 2014 y 2019.Dato que estaba asentado en una constancia de residencia emitida por un jefe de Manzana de esta ciudad de Xalapa, en donde se hace constar que tiene su domicilio en esta demarcación y en el que vive desde hace seis años.Sin embargo, la Dirección Federal del Registro Federal de Electores, al llevar a cabo la consulta pertinente en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), encontró que desde el 30 de agosto del 2014, a la fecha, la persona tiene registrado su domicilio en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.“En dichas circunstancias, no puede generarse una presunción a su favor sobre una residencia efectiva en la entidad de Veracruz por cinco años anteriores a la designación, es decir, al 30 de junio de 2022”, concluye el informe.Otra persona intentó acreditar su residencia en Xalapa con una constancia expedida por un jefe de Manzana en el que se asentó un domicilio con más de cinco años de antigüedad.En ese caso, el SIIRFE arrojó que desde el 10 de noviembre de 2020 a la fecha, esa persona radica en el Municipio de El Marqués, estado de Querétaro.Asimismo, fueron dos los requisitos que incumplieron los otros 10 aspirantes, la no acreditación de la antigüedad de 5 años del título profesional y no ser mayores de 30 años para ocupar el cargo.