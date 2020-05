Aspirantes a encabezar Fiscalía Anticorrupción advierten rezagos de organismo

Al participar en la fase de entrevistas en la Sala "Venustiano Carranza" del Congreso, aspirantes al cargo de Fiscal Anticorrupción evidenciaron la falta de Fiscalías Regionales y el rezago que existe en este órgano de reciente creación, de ahí la importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversias.



Igualmente, apelaron a que se refleje el llamado “Gobierno del Cambio” en la designación del nuevo titular, pues es necesario que la Fiscalía empiece a dar resultados.



Al respecto, el aspirante Ricardo Javier Carrillo Almeida dijo que una denuncia del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) puede ser suficiente para turnar un asunto ante el juez de control, sin embargo, ello no significa que todos los señalados terminen en prisión.



Opinó que en los procesos por responsabilidad debe de haber un cambio legal y que la corrupción sea un delito grave en Veracruz.



Por su parte, Jorge Yunis Manzanares opinó que está demostrado que a la fecha, Fiscalía Anticorrupción es insuficiente para dar respuesta a este problema en todo el Estado, de ahí que se requiere una persona capacitada para el cargo, lo que ya está establecido en la Ley.



Por su parte, Félix Manuel Méndez García consideró que a la fecha no puede haber justicia “pronta y expedita” en materia anticorrupción a la fecha, pues los recursos se abren de forma diversa en otros municipios en donde no hay fiscales especializados, por ello destacó la importancia de que el órgano funcione correctamente.



Sergio Abel Verdejo Muñoz planteó que el nuevo responsable de la Fiscalía debe de analizar puntualmente qué fiscales integran esta área, que haya personas capacitadas y no se rijan con tintes políticos.



En el caso del abogado y actual fiscal regional zona centro Xalapa, Sergio Abel Verdejo Muñoz, evidenció que la Fiscalía Anticorrupción tiene carencia de personal, falta de sueldos dignos y ello se traduce en debilidades.



Juan Manuel Herrera Sosa lamentó la mala imagen pública en la Fiscalía Especializada, sobre todo una vez que se procedió en contra del exfiscal Marcos Even Torres Zamudio.



Enrique Rentería Zavaleta criticó la falta de eficacia y eficiencia en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción debido a la carga de trabajo de mil 500 carpetas de investigación divididas entre sólo cuatro fiscales, de ahí la importancia de los mecanismos de justicia alterna.



Ailett García Cayetano afirmó que la sociedad no está informada de que no todo es cárcel, aunque lo primordial es que no haya impunidad, sobre todo con acuerdos reparatorios.



“Hay maneras de llegar una conciliación y lo que hay que implementar es dar más conocimiento a la sociedad”.



Margarito Ramos Gómez dijo que de 100 carpetas de investigación, sólo 5 van a juicio, de ahí la necesidad de mejorar los programas. Argumentó que hay debilidades como insuficientes recursos financieros y falta de experiencia en asunto en combate a la corrupción.



Finalmente, Clementina Salazar Cruz dijo hay un rezago en las carpetas de investigación, por lo que proyecta implementar mejoras en ese sentido y programar la atención a todos los ciudadanos y no sólo los de la región en Xalapa.