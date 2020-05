Aspirantes a FGE, en desventaja ante postulación de Encargada de Despacho, opinan

Los 20 aspirantes a la Fiscalía General del Estado están en desventaja ante la postulación de la encargada de despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, consideró Teresa Cruz Flores, una de los 21 candidatos registrados al cargo.



Tras señalar que fue el pasado 9 de mayo que acudió la Legislatura Local para hacer oficial el registro, indicó que para aspirar, Hernández Giadáns debió renunciar al encargo y así garantizar una contienda limpia.



"Considero que si la Constitución marca que cualquier funcionario público, en este caso el Fiscal Anticorrupción, debe separarse con 6 meses de anticipación, la encargada de despacho de la Fiscalía debió separarse del cargo para poder contender y así sea una contienda limpia, porque si no, estamos en desventaja con ella", dijo.



Por tal razón, llamó a los diputados locales a que no sea tomada en cuenta en la terna que se votará, "yo creo que lo correcto es que no sea tomada en consideración, toda vez que debió separarse del cargo para poder contender".



Cruz Flores, quien afirmó tiene el apoyo de abogados en Veracruz y Boca del Río, le tocó el número 6 para entrevista como parte de la convocatoria.



Dentro de la propuesta que presentará, se encuentra el concepto de ampliar la capacidad operativa en la Fiscalía General del Estado.



"La propuesta como Fiscal es porque a lo largo de mi carrera he sido defensor particular y asesor jurídico de la víctima y me he percatado de todas las carencias que tiene la Fiscalía, como la falta de capacidad, lo que da origen a que al momento de que se judicialicen las carpetas por el hecho de que la carpeta está mal integrada la persona sale libre. Le echan la culpa al sistema pero el sistema es bueno, los malos somos nosotros, que estamos al frente para operar la administración de justicia".



Dentro de su formación, resaltó que cursó Maestría en Justicia Penal, Maestría en Derecho procesal oral, dos especialidades en juicios orales y doctorado en política criminal, así como diplomados en amparos y cursos en proceso penal acusatorio.