Aspirantes “no tienen cara” para pedir voto a campesinos, afirman 

Ante un nuevo periodo de promesas incumplidas y nulos resultados en el agro, los campesinos no saben con qué cara acudirán los candidatos de todos los partidos a pedirles nuevamente el voto, admitió Juan Artemio Rodríguez Maceda, presidente del Comité Regional Campesino.



Indicó que muchos creyeron en un cambio, pero éste no llegó, quedó en promesas que no se cumplieron y ahora no se trata de un único partido, sino de todos, pues ya no tienen en quién confiar.



Señaló que hoy en día el sector campesino está pasando por una situación muy difícil, pues el actual gobierno se abocó a apoyar principalmente en el maíz y el programa Sembrando Vida.



A pesar de ello, destacó, no hubo buenos resultados y la más reciente cosecha de maíz alcanzó sólo 7 millones de toneladas.



Agregó que saben que hoy algunos diputados buscan reelegirse, por ejemplo la diputada federal, pero ni siquiera la conocieron, nunca se les acercó ni saben que haya hecho algo a favor del sector campesino, lo mismo con el diputado local.



La única que sí se les acercó y les ayudó hasta donde pudo fue la diputada local Cristina Alarcón, pero a nadie más vieron.



Rodríguez Maceda recordó que en las pasadas elecciones participaron cerca de 60 millones de votantes, pero hoy muchos de ellos están decepcionados y eso podría traducirse en abstencionismo.