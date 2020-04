Asume nueva Comisionada del IVAI como Presidenta Interina del organismo

Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) asumió y procedió a suplir de forma interina las funciones de la Presidencia de ese órgano autónomo, hasta en tanto el Congreso del Estado no designe a los dos Comisionados integrantes del Instituto.



Cabe mencionar que los dos Comisionados del IVAI, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, renunciaron al cargo, poco después de que Rodríguez Lagunes fuera designada por el Congreso del Estado como Comisionada para sustituir a Yolli García Álvarez, quien en la víspera de concluir el cargo de Comisionada fue detenida.



Ya como Comisionada Presidente Interina del IVAI, ante la emergencia sanitaria nacional a causa de la pandemia del COVID-19, determinó prorrogar al 30 de mayo el plazo que tienen los sujetos obligados para cargar su información en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.



El periodo para hacer ese proceso, de acuerdo a los Lineamientos Generales para la publicación de Obligaciones de Transparencia de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene que hacer entre el 1 al 30 de este mes, sin embargo, por única ocasión, el plazo será del 1 al 31 de mayo.



Mientras que el Órgano Interno de Control del IVAI, no realizará ni practicará notificaciones ni requerimientos en los procedimientos disciplinarios y de investigación.



Tampoco habrá el desahogo de audiencias en los procedimientos administrativos que se encuentren en procesos de integración, con excepción de aquellos que revistan urgencia y relevancia, por lo que será responsabilidad de los servidores públicos su desahogo o reserva correspondiente.



También se suspendieron de manera indefinida las sesiones de resolución de los asuntos y las asesorías presenciales que brinda el personal del Instituto; dicha suspensión podrá prorrogarse si persisten las causas que la motivan, sin necesidad de disposición expresa.



Respecto a la atención de solicitudes de acceso a la información, así como para la tramitación de recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia, denuncias por presunta vulneración de datos personales o cualquier otro tipo de requerimiento o procedimiento efectuado por el Instituto a los sujetos obligados, así como cualquier actuación y/o procedimiento de este Instituto, Rodríguez Lagunes reiteró que los plazos y términos están suspendidos desde el pasado 17 de marzo y hasta el 17 de este mes de abril.



Las asesorías y consultas podrán llevarse a cabo de manera virtual, para ello se pondrá a disposición de los usuarios los correos electrónicos de los Directores, y de los Secretarios Ejecutivo y de Acuerdos, a través de las cuentas de redes sociales del IVAI.



Por lo que las líneas de contacto y redes sociales seguirán activas para poder difundir toda la información necesaria y pertinente, al tiempo de mantener una línea de comunicación permanente entre sujetos obligados y usuarios.



Asimismo, se acordó que respecto al tratamiento de datos personales debe reforzarse en las redes sociales del Instituto las siguientes recomendaciones:



El tratamiento de datos relativos a la salud, debe ser necesarios y proporcionales, atendiendo a las medidas que dicten las autoridades competentes; las instituciones de Salud solo deben recabar los datos personales mínimos necesarios para prevenir o contener la propagación del COVID-19, mismos que no podrán utilizarse para fines distintos.



La identidad de las personas afectadas no debe divulgarse; deben elaborarse y ponerse a disposición los avisos de privacidad donde se establezcan las finalidades para las cuales, serán recabados y tratados sus datos y los casos en los que podrán transferirse.



En ese sentido, en el tratamiento de los datos personales deberán establecerse todas las medidas de seguridad necesarias e indispensables para el adecuado tratamiento de los datos sensibles.