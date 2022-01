Asumo costos de disolución de Comisión Especial sobre Veracruz: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que asumió los costos de la creación y disolución de la Comisión Especial que analizó casos de abuso de poder en Veracruz y dijo que MORENA no debería alejarse de la defensa de los desprotegidos en el país.En respuesta al discurso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien celebró la disolución de dicha comisión y llamó a los senadores de MORENA a evitar batallas internas estériles, Monreal reiteró que en lo personal continuará con su labor en la defensa de los derechos humanos en Veracruz.“Ya asumí los costos de esta decisión. Creo que MORENA no debería de alejarse de defender a los desprotegidos a los humillados, a los perseguidos políticos, esa es mi posición personal”, dijo en su discurso al término de la participación del Titular de Gobernación.“De manera personal, sin involucrar al grupo, yo voy a continuar luchando, luchando por la libertad, no sólo por José Manuel 'N', sino de muchas personas que por ultrajes a la autoridad y otros delitos están detenidos injustamente”, concluyó.