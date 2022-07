Atacan a balazos a exalcalde de Tepetzintla

El exalcalde de Tepetzintla, municipio ubicado en la zona norte de Veracruz, Jesús Zenil Méndez, habría sufrido un atentado a balazos la tarde de este viernes en la cabecera municipal, hecho que trascendió en redes sociales.Y aunque no se ha precisado si sufrió alguna herida, se dice que fue retirado del lugar en un vehículo particular para ponerlo a resguardo.De acuerdo a una versión extraoficial, el también líder moral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue sorprendido por un desconocido en el establecimiento Agro-Veterinaria "Los Corrales", propiedad de un primo de Zenil Méndez, ubicado en la entrada a esta población.El sujeto habría disparado un arma de fuego contra el exalcalde, tras lo cual supuestamente hubo un forcejeo. En medio de la confusión, el político local presuntamente fue sacado del lugar y trasladado en un vehículo particular a un lugar no precisado, a fin de resguardarlo, sin que hasta este momento se haya confirmado si resultó herido.