Atacan a balazos a periodista veracruzano en Cancún; sale ileso

El reportero Rubén Darío Cruz fue víctima de un ataque armado esta tarde, cuando se dirigía del periódico Por Esto Quintana Roo –en donde labora– hacia su casa, en la ciudad de Cancún.Cruz Santos, quien está en el Mecanismo federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se encontraba cerca de las 18:20 horas en la caseta del inmueble cuando un sujeto se acercó a pedir ayuda a los guardias de seguridad, pretextando que alguien quería agredirlo.El comunicador se percató que en el sitio estaba un auto negro que sus escoltas habían catalogado desde días atrás como “sospechoso”, por lo que se dirigió al auto que puso a su disposición el mecanismo federal junto con los oficiales a cargo de su seguridad.Relató que al abandonar el periódico tomaron una ruta alterna hacia su casa pero el auto negro, con tres personas a bordo, comenzó a seguirles.Aunque intentaron perderlo, en algún punto del trayecto, al girar en una calle, el auto estaba ya cerrándoles el paso, con las puertas abiertas y dos hombres armados caminando hacia donde se encontraba él.“Todo fue muy confuso. De pronto comencé a escuchar detonaciones; uno de los escoltas le dijo al otro: ‘Protégelo, protégelo’, mientras los disparos continuaban. Yo quedé, sordo, aturdido por el sonido de los disparos e intenté salir corriendo”, narró.Uno de los escoltas fue tras Rubén, mientras el otro les dio alcance en el auto para escapar del lugar. Los tres tuvieron que refugiarse en el Centro de Readaptación Social (Cereso), como punto más cercano.“Pensé en regresar al periódico, pero no sabíamos si había más (agresores) o si llegarían otros a continuar el ataque”, dijo, horas después de dar su testimonio ante la Fiscalía General de Quintana Roo.La institución informó que abrió una carpeta de investigación por estos hechos.Rubén es un reportero desplazado, cuya cobertura se ha centrado en la fuente policiaca.Originario de Veracruz, laboró en el Diario del Sur, de Acayucan, pero tuvo que salir del estado en el 2014, luego de recibir amenazas de muerte y ser privado ilegalmente de la libertad cuando salía de su casa.Con apoyo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) de aquella entidad fue trasladado a Tijuana, en donde ejerció algunos años. Tiempo después salió de aquella ciudad con dirección hacia Quintana Roo.En Cancún escribe para el diario Por Esto en donde cubre la fuente policiaca. “He dado seguimiento a los préstamos del ‘gota a gota’ o el autogobierno dentro de la cárcel y temas, ya sabes, que uno tiene que hacer”, indicó.Esta cobertura fue la que motivó su ingreso al Mecanismo Federal de Protección, luego de recibir amenazas.Admite que tiene miedo y señala que evalúa como opción ser desplazado nuevamente, lo cual será decidido por el Mecanismo.Sobre el funcionamiento de ese sistema, señaló que el botón de pánico fue activado, pero “la Guardia Nacional nunca llegó”. Tampoco se ha contactado con él la Comisión Estatal de los derechos humanos (CEDHQROO).Sin embargo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, solicitó a la Fiscalía del estado que investigue y esclarezca los hechos.Sobre a qué atribuye el ataque, prefirió no especular, pues manifestó que “es pronto para saberlo. En los casos anteriores (Veracruz y Tijuana) el Mecanismo Federal determinó que fue por mi labor periodística. Esta vez aún no sabemos y prefiero ser prudente”.