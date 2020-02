Ataque contra policías municipales de Xoxocotla dejó dos heridos

Elementos de la Policía Municipal de Xoxocotla, municipio ubicado en la zona centro del Estado, cerca de Soledad Atzompa, fueron objeto de un ataque armado la madrugada de este martes.



Los hechos se registraron alrededor de las 2:30 horas, cuando los policías se encontraban cuidando el orden en el baile que se efectuaba en la comunidad de Tlilcalco, a la altura de la secunda “Vicente Guerrero”.



De acuerdo con los policías, siete sujetos que viajaban en una camioneta Pick Up blanca se les acercaron al término del evento social y comenzaron a agredirlos verbalmente, por lo que les solicitaron que se retiraran.



Sin embargo, estas personas sacaron tres armas de fuego y dispararon sobre los elementos, lesionando levemente a uno de ellos e hiriendo a un parroquiano de nombre Primitivo H. C., de 45 años, tras lo cual huyeron.



De inmediato, los elementos policiacos realizaron un operativo de búsqueda, el cual no tuvo resultado.



Se conoció que el ciudadano fue trasladado por sus propios familiares al Hospital de Tlaquilpa para brindarle atención médica por la herida que sufrió.



Al parecer, también el elemento policíaco fue llevado al mismo nosocomio para su atención.