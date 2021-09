Ataque contra Subprocurador de Medio Ambiente fue planeado; hay al menos 6 implicados

Al confirmar que el subprocurador de Medio Ambiente, Ernesto Cuevas Hernández, fue dado de alta del hospital en el que se encontraba, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que en este crimen se encuentran involucradas al menos seis personas.El titular del Ejecutivo asentó que se trabaja para dar con al menos otros cinco responsables del atentado que sufriera el pasado 24 de julio.En conferencia de prensa, dijo que el ataque contra el funcionario estatal fue planeado.“Estamos indagando, no sobre el detenido, sino sobre los presuntos responsables porque no fue uno, si como unos seis involucrados en ese atentado, fue planeado y se está trabajando”.Sobre la persona detenida por su probable implicación en el atentado ocurrido en la avenida Xalapa, casi esquina Villahermosa cuando Cuevas Hernández bajó de su vehículo a comprar un arreglo floral, el Gobernador acotó que se siguió el proceso judicial, negando saber si es acusado de ser el autor material.“No voy a poder dar más información, no la conozco pero lo que sí sé es que se tiene determinado que fue un atentado planeado, que hay varios involucrados, debe haber más de seis personas, utilizaron varios autos y se le está dando seguimiento a eso”, apuntó.El Mandatario evitó decir si el atentado se debió al trabajo que desarrollaba en la PMA, insistiendo que será la fiscal, Verónica Hernández Giadáns, la que lo determine “y estaremos esperando más resultados, va avanzando bien, es lo que podría decir”, finalizó.