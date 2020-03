Ataques en Córdoba muestran que no hay pacto entre Gobierno Estatal y delincuentes

Los ataques a policías que se vivieron el pasado 22 de febrero, en Córdoba, son resultado de que el Gobierno del Estado no está pactando con grupos delincuenciales, afirmó el senador Ernesto Pérez Astorga.



Indicó que, si bien no contaba con todos los detalles de los hechos de ese día, es lamentable lo que ocurrió pero se deriva de que el gobierno de Cuitláhuac García no está pactando con nadie y eso genera ese tipo de situaciones.



Dijo no poder opinar si es necesario un cambio del titular de Seguridad Pública, ya que ese tipo de decisiones corresponden al Ejecutivo; sin embargo, los comentarios que se oyen es que hay voluntad de dar resultados y se está trabajando.



Admitió que no se puede acabar la delincuencia sólo con la voluntad pero el propio Presidente de la República ha señalado que los problemas se están atacando de raíz con los programas federales y además va sólo un año de gobierno y aunque no es una justificación, se debe reconocer que los problemas son muchos y grandes.



Sobre la inseguridad que prevalece en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz, indicó que ahí el problema es por los alrededores de 80 caminos irregulares que hay, que es por donde está atacando la delincuencia, cuando al ser una autopista concesionada debería estar confinada y esos accesos no existir.



Agregó que en este tema se insistirá para reforzar la vigilancia.



El senador fue entrevistado luego de asistir a una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Córdoba-Orizaba, en donde se trataron diversos temas.