Ataques en Córdoba revelaron la falta de estrategia de seguridad y la alta corrupción

Una estrategia de seguridad fallida y la alta corrupción que existe en el Ayuntamiento de Córdoba, son hechos que quedaron al descubierto tras los ataques del pasado sábado en ese municipio, consideró Jairo Guarneros Sosa, integrante de la Coordinadora Regional de la Sociedad Civil.



Indicó que no se comprende cómo un módulo que se destina a la seguridad y en el que al parecer se invirtieron millones de pesos, era totalmente frágil al grado que no protegió en absoluto a los dos elementos de la Policía que ahí estaban.



En el otro tema, expuso, quedó patente que no hay estrategias de seguridad preventivas que estén funcionando, pues los delincuentes pudieron ingresar tranquilamente a la ciudad y actuar.



Incluso, destacó, a pesar de que horas antes se había tenido el antecedente de un ataque armado a las instalaciones de la Fuerza Civil, en Huatusco.



Consideró que, aunado a ello, no es posible que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, llegue a esa ciudad y diga que la situación que se vivió no es para alarmarse.



Señaló que declaraciones como esas sólo hacen ver que ese funcionario está muy alejado de la realidad.



Indicó que hay una coincidencia en que la población no se debe aterrorizar pero es natural que ese tipo de hechos preocupe.



Destacó que Cisneros Burgos dijo que el Estado se está ocupando de la inseguridad, entonces habría que reclamarle “que se ocupe más, pues es evidente que no ha sido suficiente”.