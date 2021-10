Atención a primeras dos Alertas de Género fue sólo una simulación: feministas

Una simulación en la atención de las dos primeras Alertas de Género es la que se ha visto hasta ahora por parte de las autoridades, por lo que se espera que en esta tercera Alerta se tomen las acciones necesarias, indicó María de la Cruz Jaimes, directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli.Recordó que esta tercera alerta se emitió porque en su momento a las agrupaciones que trabajan el tema de la violencia no les pareció que se acumulara el tema de las desapariciones en la primera alerta.Destacó que “esta tercera alerta de género la solicitamos ante el problema tan grave que representa para Veracruz la desaparición de mujeres y niñas y que es un problema que lejos de disminuir aumenta cada día”.Señaló que al momento no se ven acciones efectivas para atender las dos primeras Alertas y a la fecha no se ha convocado a las organizaciones que tienen años trabajando ese tema.Mencionó que ha escuchado que se han hecho convocatorias para integrar equipos de trabajo, pero no sabe cuándo las han hecho pues nunca se les ha enterado a las ONGs, a pesar de que tienen mucho tiempo atendiendo esas problemáticas y han hecho el trabajo sin recursos.Indicó que el problema de la violencia de género, lejos de aminorar, ha ido al alza, lo que les hace pensar que ha habido simulación en la respuesta del Estado, que es el que debería garantizar la seguridad y vida de las mujeres.