Atención médica gratis durante Jornada de Salud, en Veracruz Puerto

Para brindar servicios de salud a toda la población, así como detectar casos de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, se realiza en el puerto de Veracruz la “Jornada de Salud”, donde se brinda atención a toda la población en general, señaló el titular de la Secretaría de Salud del Estado Gerardo Díaz Morales.En entrevista realizada en el municipio de Boca del Río, el también titular de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), dejó en claro que se atenderá a todo el que llegue a esta jornada.Hasta el mediodía de este viernes ya se habían otorgado más dos mil atenciones.“Se va atender a toda persona que llegue, no tenemos una cifra, esta es una jornada, en nuestros centros de salud seguimos atendiendo, ya son casi dos mil las que hemos atendido, pero no es limitativo, todo el que venga lo atendemos con mucho gusto, tenemos los programas de atención, prevención, promoción”, señaló.En ese tenor, Díaz Morales destacó que no importa que sean o no derechohabientes de la Secretaría de Salud o de algún otro esquema de seguridad social, a todo el que acuda se brindará la atención.“Aquí es libre, pueden venir derechohabientes, no derechohabientes, el cien por ciento de la gente lo captamos”, aseguró el galeno quien adelantó que los servicios continuarán en los centros de salud de cada región de la entidad.Finalmente, adelantó que parte del objetivo de estas acciones, son detectar también casos de diabetes e hipertensión de manera oportuna, para canalizarlos y brindarles la atención.“Que los podamos detectar para bien si tienen o no el servicio y derivarlos a nuestros centros de salud”, concluyó.