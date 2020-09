Atenderá Zongolica afectaciones por lluvias con recursos propios: Alcalde

Cuarenta y cinco derrumbes, 25 comunidades incomunicadas y 35 viviendas afectadas, es el saldo que dejaron las recientes lluvias en el municipio de Zongolica, dio a conocer el alcalde Juan Carlos Mezhua Campos, quien añadió que para atender los daños no solicitó ayuda a los Gobiernos Federal y Estatal, aunque tampoco se la ofrecieron.



Al momento ya se restableció la comunicación terrestre en cuatro comunidades y para el jueves de esta semana, aseguró, estarán abiertos todos los accesos.



Expuso que todas las afectaciones se atenderán con recursos municipales, “tengo la fea costumbre de ser muy prevenido y siempre tengo una reservita para estas cosas e incluso, mi reserva está ayudando a las personas que tuvieron algún daño en sus viviendas”.



En ese sentido, enfatizó que se apoyará con material de construcción a las familias que tienen daños es sus viviendas, sin embargo, irá personalmente para constatar las afectaciones porque, “sé que algunos compadritos son no serios. Quien me diga que tuvo un daño, sí le creo, pero yo mismo voy a sus casas a comprobar ese tema”.



El munícipe agregó que las lluvias de la noche del pasado jueves y la madrugada del viernes, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) fue la más intensa de los últimos cinco años y pese a ello, “no hubo inundaciones como se dio a conocer”.



Reconoció que el vaso regular de aguas pluviales llegó al 100% de su capacidad, pero no se desbordó ni tampoco provocó inundaciones en la colonia Indeco de la cabecera municipal.



“Algunos comentaron que no llovió mucho y otros se atrevieron a publicar fotos del año 2017 para acreditar una inundación en la colonia Indeco que no existió con las lluvias de hace tres días. Eso es el colmo de la mala fe, no manchen, ahí ya son fregaderas”.



Manifestó que estuvo presente en la colonia Indeco hasta las siete y media de la mañana del viernes y solo tres viviendas presentaron encharcamientos porque se encuentran ubicadas por debajo del nivel de la calle, “nada que ver con el vaso regulador”.



Recordó que cuando fue candidato a la Alcaldía una de las demandas más sentidas de la población de la cabecera municipal era una obra para dar solución al problema de las inundaciones.



Por lo que su administración construyó la obra del vaso regulador y que este año evitó otra inundación.