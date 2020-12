Atendiendo inconformidades de vecinos, avanza proyecto de Ciclovía de Xalapa

El jefe de Departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso López Pineda, manifestó que el proyecto de la Ciclovía garantiza que las inconformidades de algunos vecinos están siendo resueltas y contempladas en la obra, como es el caso de los baches y estacionamiento.



"Afortunadamente, va avanzando de acuerdo con la programación de la obra. Lo más relevante es que ya se están construyendo los pasos peatonales. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con los vecinos y hemos encontrado con muchos de ellos oportunidad de incorporar sus propuestas, sus dudas, para hacerlos partícipes dentro del mismo proyecto".



Señaló que hay un intenso programa de rehabilitación de la vialidad, mejora de áreas verdes y atención a las cocheras en toda la avenida Adolfo Ruíz Cortines.



"Hemos logrado tener un intercambio cordial con todos vecinos, consideramos que (…) vamos a continuar uno a uno con todas las dudas que pudieran surgir. La idea es que la ciudadanía se apropie de esta infraestructura. Lo cierto es que hoy por hoy, la gente que va como cliente con su vehículo, lo mismo que vienen haciendo, lo van a seguir haciendo. Cuando ya esté la infraestructura de la Ciclovía, igual van a seguir estando los espacios".



El funcionario municipal comentó que aunque no está permitido realizar actividad comercial en la vía pública, ante el reclamo de algunos vendedores, específicamente de los talleres mecánicos, buscarán la manera de que continúen trabajando pero con la responsabilidad de ocupar menos espacio.



"Si ellos limitan un poco, se les está dando la alternativa de que lo puedan seguir haciendo; tienen que ser más responsables en ocupar menos espacio".



Para finalizar, informó que en esta época decembrina existe la posibilidad de que no se genere un caos vial en la ciudad como en años anteriores, pues quienes de alguna manera generaban aumento de tránsito eran estudiantes y por la pandemia COVID-19 no se tendrán "picos" en los resultados de la evaluación de movilidad.