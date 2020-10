Atiende Instituto de la Mujer de Coatza caso de violencia familiar transmitido en redes

La directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Esmeralda Mora Zamudio, dio a conocer que este fin de semana, una mujer denunció a través de redes sociales violencia familiar de parte de su hermano y por parte del IMM se le brindará ayuda psicológica.



Mora Zamudio subrayó que es la primer denuncia que reciben por medio de las redes sociales e insistió que ya se está atendiendo.



Y es que a lo largo de más de 4 minutos, una mujer de la colonia Fertimex de Coatzacoalcos suplicó ayuda para no seguir siendo golpeada por su hermano, que aseguró en una transmisión en vivo, se encontraba bajo los influjos del alcohol y droga.



La usuaria identificada con las iniciales “Y. M.” transmitió en vivo lo que ocurrió después de la agresión e identifica a quien la golpeó como “Gustavo”.



La transmisión fue compartida en el grupo de Facebook “Coatzacoalcos sin Censura”, ahí la mujer ruega porque envíen a la Guardia Nacional pues presuntamente su hermano la habría agredido a ella, a su mamá, incluso a sus dos hijos, uno de ellos un bebé.



“Por favor, alguien que me ayude, por favor, mi hermano me quiere matar, está rompiendo todo lo de mi casa, le pegó a mi mamá, le pegó a mis hijos, por favor, alguien que me ayude”, relata en el video.



Incluso se escucha como “Gustavo” esta rompiendo artículos de cristal en la casa, mientras la mujer le pide que se detenga.



La víctima dio a conocer la dirección donde habrían ocurrido estos hechos, colonia Fertimex, sitio al que llegaría la ayuda policiaca de acuerdo con un usuario que aseguró marco al 911.



“Gustavo”, el presunto agresor, se burla del llanto de la mujer que sigue sollozando durante la transmisión.



El video concluye con la súplica de Y por recibir ayuda y se corta a los 4 minutos con 31 segundos, entre llantos y burlas.