Atiende PC Boca del Río 23 reportes por daños menores tras paso de Frente Frío 19

Atenciones como caída de árboles, postes, láminas y anuncios son las emergencias que se han atendido como efectos del Frente Frío número 19 en Boca del Río.El director de Protección Civil, Jorge Roberto Rojas Hernández, precisó que han registrado 23 reportes, las cuales son catalogados como menores y sin personas lesionadas.“Llevamos 23 atenciones, que destacan la caída de árboles, caída de postes, desprendimiento de láminas, desprendimiento de lona de anuncio y el reporte de un tanque de gas estacionario que sufrió una afectación. Importante recalcar que no tenemos personas lesionadas”, indicó.Las rachas de viento del norte son superiores a los 100 kilómetros por hora.La Alerta Gris se mantiene activa porque durante la madrugadas y primeras horas de sábado se esperan rachas fuertes de viento.Las autoridades hicieron el llamado a los habitantes y turistas, no realizar ninguna actividad física en la línea costa en tanto no descienda la intensidad de los vientos.De acuerdo a los reportes del estado del tiempo, se espera que durante las próximas horas continúe disminuyendo la intensidad de los vientos, siendo estos para el día sábado, se puedan presentar rachas de 60 a 85 km/h.