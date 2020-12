Atiende SIPINNA Coatepec 5 casos de alumnos en riesgo de abandonar estudios

El Secretario Ejecutivo del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, informó que durante este año se han registrado alrededor de cinco casos de jóvenes que quieren abandonar sus estudios.



“Este año se han atendido alrededor de 5 casos, donde se presume que pudiera existir la deserción escolar y hacemos la visita. Nos apoyamos con la Procuraduría del Menor, se habla con los padres y a los chicos se les da atención psicológica. Se platica con ellos, se ven los motivos y se les pone un marco normativo y jurídico pues es su obligación estar en las escuelas”, acotó.



Sin embargo, el funcionario municipal aseguró que no son casos que tengan que ver con la pandemia y la economía que se ha visto dañada.



“Esto lo ha habido pero no es una situación por la pandemia, si bien es cierto que los padres se lo están viendo difícil, sobre todo la economía se ha recrudecido, son casos muy en particular, en donde los jóvenes ya no quieren ir a la escuela”, detalló.



En este sentido, indicó que los casos que se han acercado a la institución se les ha dado el seguimiento, pues se trata de que los estudiantes no deserten de sus escuelas.



“Como han sido pocos, nos hemos coordinado con el Procurador de los Derechos de Niñas y Niños con el área de trabajo social, se les han estado haciendo las visitas a esas familias y seguimiento para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios”, finalizó.