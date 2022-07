Atlahuilco espera apoyos tras lluvias

El alcalde de Atlahuilco, Jaime Rosales Vázquez, indicó que recibió un mensaje para informarle que este municipio había entrado en la Declaratoria de Desastre junto con otros ocho por las lluvias de junio pasado.Sin embargo, indicó que aunque personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya realizó un recorrido, de la SIOP la indicaron que no tenían recursos, por lo que les tenía que cubrir los viáticos o de lo contrario no irían.Señaló que no conoce cómo se están manejando las dependencias, pero mejor se reunió con el director de Política Regional para ver cómo se trabajará por el municipio.Señaló que 40 localidades del municipio son las que tuvieron afectaciones por las lluvias, varias de ellas por deslaves, aunque una obra de un canal que se construyó hace diez años les sirvió para evitar que hubiera más problemas en algunas comunidades.En otro tema, al hablar sobre la reunión regional que sostuvieron con Sedema y otras dependencias para hablar sobre la tala, mencionó que ya se hizo un llamado a quienes tienen talleres y centros de trabajo en los que se usa la madera como materia prima a fin de que se regularicen.Indicó que una queja que tienen estas personas es que los programas son demasiado rigurosos, aunque en esa reunión les informaron que habrá más flexibilidad, lo cual es bueno, pues el 80 por ciento de las familias en el municipio dependen del trabajo de la madera.