Atletas paralímpicos reclaman pago de becas al Instituto Veracruzano del Deporte

Atletas paralímpicos realizaron una manifestación pacífica para pedirle a las autoridades del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) les paguen las becas correspondientes a marzo y abril.



Los quejosos se manifestaron frente al Zócalo de Veracruz, sobre la calle Independencia esquina Gutiérrez Zamora.



Señalaron que desde principios de marzo dejaron de recibir las becas mensuales a las que eran acreedores, lo que les dificulta continuar con sus rutinas.



"Mi beca la quitaron automáticamente, depositaron el mes de febrero y ahora está suspendida, me la quitaron desde entonces. Tengo la beca desde hace 5 o 6 años ganando campeonatos nacionales, trayendo tres oros en atletismo, disco, bala y jabalina", dijo Brenda Román Pérez.



La atleta mencionó que percibía un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos, lo que le servía para pagar renta y comprar lo necesario para mantener a su hija.



Sin embargo, ahora ya no cuenta con este recurso por lo que pide a las autoridades del IVD explique los motivos por los cuales ya no son merecedores de estos apoyos.



Los quejosos mencionaron que aunado a esto, ante la contingencia no pueden entrenar ni participar en competencias, por lo que ha desaparecido sus fuentes de ingresos al no percibir estos estímulos por parte del Gobierno del Estado.