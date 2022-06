Atorado en la STPSP, fallo de laudo ganado por sindicato del ICATVER

Sindicalistas solicitan ayuda del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para hacer efectivo laudo ganado por el Sindicato Democrático Único de Trabajadores del ICATVER.Irma Palacios Santiago, secretaria general del sindicato, solicitó la ayuda del Gobernador, pues aseguró que la sentencia obtenida a favor de los trabajadores del Instituto de Capacitación del Trabajo de Veracruz no se ha hecho efectiva.El laudo fue fruto de una demanda por la violentación de los derechos de los trabajos, querella que se presentó en 2017 y que se ganó.El fallo no ha sido ejecutado pues la Secretaría del Trabajo tiene que notificarle al Instituto de Capacitación para hacerlo efectivo.Cerca de 109 trabajadores están siendo afectados, mismos que buscan igualdad en derechos y las mismas garantías que el sindicato mayoritario.Piden que se respeten los derechos de los trabajadores, plaza vacante, el cubrimiento de un puesto designado por el sindicato en caso de fallecimiento, que a través del sindicato se cubran puestos de trabajadores con licencia sin goce de sueldo. Pues afirman que son cuestiones que deben recibir y no se las están otorgando.“La Presidenta de la Junta debe hacer llegar la notificación al Instituto para que obtengan los derechos. Pero no se ha dado, han cancelado juntas y no ha atendido”, dijo Palacios Santiago.Señaló que no están pidiendo privilegios, sino exigiendo lo que deben recibir conforme a Derecho.Asimismo, se dijeron preocupados por desfase de horas, ya que les informaron que no hay horas para ejercer y los del sindicato son los más afectados.Acusan que esta situación les está impidiendo crecer dentro de su mismo trabajo; “nosotros sin el laudo efectivo no podemos crecer en horas, no podemos meter instructores nuevos, aspirar a dar otra especialidad”, señaló Palacios.Buscan obtener una respuesta y en caso de no obtenerla, acusaron de tomar instancias correspondientes. Los sindicalistas esperan no tener represalias ni que se alargue la espera de su resolución, pues sólo exigen ser escuchados y obtener lo que por ley les corresponde.