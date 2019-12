Atracciones Turísticas de Orizaba excluyen a gente de escasos recursos, señalan

La ciudad de Orizaba está bonita y cuenta con muchos lugares para pasear, pero la mayoría de éstos no son para la gente de escasos recursos ni mucho menos para la de los municipios serranos a pesar de estar tan cerca, señaló la maestra Teresa Camacho, integrante de la Unión de Jubilados y Pensionados.



Mencionó que de los atractivos de la ciudad, como es el teleférico y el parque ecológico que recién se inauguró, tienen un costo que quizá para muchas personas no sea oneroso, pero hay otras que no se pueden permitir el ir y gastar 50 pesos en subir al teleférico, por ejemplo, o pagar 30 pesos para ingresar al parque ecológico.



Dijo que seguramente hay mucha gente de esta misma ciudad que a varios años de que está funcionando el teleférico no se ha subido, porque no pueden gastar 200 pesos para subir con su familia cuando eso les representa la comida de dos o tres días.



Recordó que además Orizaba está rodeada de municipios semirurales y rurales, para cuya población también sería impensable pagar para acceder a esos atractivos.



En cuanto al parque ecológico BiOri comentó que aunque 30 pesos pudiera parecer poco, pero para una familia de tres personas nada más ya es un gasto de casi 100 pesos.



Lamentó que en esta ciudad se esté invirtiendo dinero de los ciudadanos para lugares que no son accesibles para muchos de ellos, sin que a nadie le importe.