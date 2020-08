Atraso en designación de titular del IVM no se había visto en otros gobiernos: PRD

La secretaria de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, De las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Myriam Lagunes Marín, solicitó de manera urgente una titular para el Instituto Veracruzano de la Mujeres (IVM), pues hasta el momento solo cuenta con una encargada de despacho.



"Ya son varias veces que nos hemos pronunciado al respecto, no solo nosotras, también otras funcionarias públicas y legisladoras. La convocatoria para designar una nueva directora fue sacada en julio de año pasado y está retenida por el Secretario de Gobierno, está retenida sin justificación alguna y esto violenta directamente los derechos de todas las mujeres veracruzanas".



Además argumentó que en el IVM hay irregularidades, como la falta de transparencia en los perfiles, pues no cuentan con perspectiva de género, así como la falta de apoyo para algunas zonas de la entidad y conferencias llenas de moralismos.



"Podemos ver una falta de acción increíble de este gobierno. Se han pronunciado directoras de institutos, senadoras, diputadas, para que se emita esta convocatoria y no lo han hecho. No hay nada que pueda obligar al Secretario para que saque la convocatoria".



Enfatizó que este atraso en las acciones para darles seguridad a las mujeres veracruzanas es una forma cínica del actual gobierno que –sostuvo– no se habían visto ni en las administraciones anteriores.



"Estamos angustiadas porque los tiempos se acortan. No es posible que el Gobernador intente vetar reformas en beneficio de las mujeres. Eso es violencia de género, que haga su trabajo y todo lo que tenga que hacer para garantizar los derechos políticos de las mujeres", concluyó.