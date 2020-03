Atropellan a niña, en Ciudad Mendoza; culpan a patrulla de Fuerza Civil

Una menor de ocho años fue atropellada, presuntamente por el conductor de una patrulla de la Fuerza Civil, la tarde de este martes a la altura del Campo Deportivo “Esfuerzo Obrero”, en el municipio de Ciudad Mendoza.



La menor con domicilio conocido en la colonia Obrera, fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y canalizada de urgencia a las instalaciones de un Sanatorio para su atención inmediata.



De acuerdo a los primeros reportes, la menor sufrió probable fractura de cadera y pierna, derivado del impacto, por lo cual su condición es delicada pero estable.



Según se conoció, la menor intentó a travesar la calle Melchor Ocampo en el momento en que una patrulla de la Fuerza Civil circulaba en aparente exceso de velocidad.



Testigos comentaron que no llevaba sirena abierta ni torretas encendidas, por lo cual consideran no llevaba prisa y, en un descuido, atropelló a la menor, quien cayó lesionada.



Los responsables no detuvieron la marcha. La menor quedó lesionada hasta el arribo de familiares, quienes solicitaron los auxilios de paramédicos de Cruz Roja para su inmediata atención.



Personal de Protección Civil Municipal tomó conocimiento y con el apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal implementaron un operativo en la zona para dar con el paradero del conductor responsable pero sin resultados.