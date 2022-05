AU no tiene permisos para tener terminal en Orizaba: Transporte Público

El delegado de Transporte Público en Orizaba, Sergio Eliseo Soberano, aseguró que la empresa Autobuses Unidos (AU) no tiene documento alguno que avale que puede tener una terminal en Orizaba.Entrevistado luego del bloqueo que hicieran integrantes de “Zephaniah Titlatozke”, quienes exigieron se restablezcan las paradas para AU en la ciudad, recordó que al dialogar con representantes de las diferentes líneas de autobuses de la región, estos señalaron estar conformes con que se le concedieran algunas paradas a la empresa, sin embargo, no encontraron ninguna documentación que les avale la permanencia de una terminal.De igual forma, expuso que dichos autobuses foráneos no cuentan con las tarjetas de circulación original y los chóferes no traen licencias físicas, sino digitales, por lo que no se pudieron tener acuerdos con AU y han detenido camiones por esa falta de documentación."A los representantes del AU se les pidió el documento que avale la terminal y dijeron que no la llevaban, incluso en la reunión con Transporte Público donde había presencia de esta línea, sus integrantes de salieron y dijeron que entonces ellos se salían a su carretera federal y que se aplicara la ley".