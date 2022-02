Auditarán contrato de luminarias para Xalapa que Hipólito dejó a Ahued

La Alcaldía de Ricardo Ahued Bardahuil auditará, con la ayuda de una empresa especializada en materia de energía y alumbrado público, el contrato de luminarias que firmó el pasado Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero con la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura S. A. de C. V.Lo anterior, luego que el Cabildo capitalino autorizara al munícipe y la síndica única, Cecilia Coronel Brizio, firmar un contrato con un corporativo que cuente personal técnico certificado en este ramo para verificar cómo se llevó a cabo el acuerdo de adjudicación por un periodo de 7 años."Le dimos el poder legal al Alcalde y a la Síndica para que pudieran contratar una empresa que tuviera las certificaciones esenciales para hacer una revisión del contrato de 7 mil luminarias que afectan aproximadamente a más de 80 colonias de la ciudad", detalló el regidor quinto, Diego David Florescano Pérez.Se trató de un subproyecto de Alumbrado Público del Municipio de Xalapa (PRESEM), que consistió en una obra de sustitución de las luminarias existentes de tecnología vapor de sodio de alta presión, por nueva tecnologia LED, con un total de 7 mil 23 luminarias por sustituir e instalar mil 117 nuevas luminarias LED (8 mil 140) en 87 colonias.El 5 de junio de 2020 se suscribió convenio de inicio de actividades, celebrado por una parte por Nacional Financiera SNC (NAFIN), como Fiduciaria, del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y por otra parte, el Municipio de Xalapa (El Beneficiario), con la participación de la Secretaría de Energía (SENER).El objeto del mismo fue establecer las bases generales de colaboración, que a cada una de las partes corresponda en el ámbito de sus competencias, a fin de implementar la ejecución del Proyecto de Eficiencia y sustentabilidad Energética en Municipios y Hospitales (PRESEMH), para el beneficiario, con el propósito de proveerle Acciones de Ahorro de Energia (AAE), que resultaran en un menor consumo de energía en el Sector Alumbrado Público.En la entrevista, el Regidor señaló que es importante revisar este contrato suscrito entre Rodríguez Hernández y TELETEC de México, toda vez que expuso se encontraron con la situación de que muchas lámparas están fallando o dejaron de funcionar y la actual gestión municipal no puede cambiarlas al ser exclusivas de dicha empresa."El contrato se firmó en la pasada administración por siete años por 7 mil luminarias y el problema que se nos empezó a presentar es que muchas colonias, muchas colonias venían y nos manifestaban que ya habían fallado las lámparas, que algunas estaban parpadeando o definitivamente no servían y mediante ese contrato estábamos imposibilitados incluso para poder atenderlos porque esta empresa tiene la exclusividad de esas luminarias", puntualizó.Florescano Pérez reiteró que la auditoría es para ver si el acuerdo cumple con todas las normas y que no afecte a la actual administración sin poder revisarlo."Nos meten en un problema porque no podemos atender las demandas ciudadanas y no podemos darles respuesta, es por eso es que se está solicitando que se haga esta auditoría. Lo primero que se autorizó ayer es que tanto la Síndica como el Alcalde puedan sentarse con esta empresa y hacer precisamente una auditoría técnica que nos lleve a definir qué es lo que está pasando y una vez eso, sentarse con la empresa", externó el edil.