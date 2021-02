Auditora General pide “voto de confianza” ante falta de resultados propios

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, reconoció que todavía no da resultados propios, en virtud de que la Cuenta Pública 2019 es la primera que audita su administración y aún está en proceso de revisión, sin embargo, aseguró que los diputados locales y los veracruzanos estarán satisfechos cuando los entregue, por lo que pidió un voto de confianza.



Además, dijo que el ORFIS garantizará que la entrega/recepción de las autoridades municipales salientes y entrantes sea un proceso ordenado, puntual e institucional.



Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, dijo que el mensaje a los veracruzanos es que pueden confiar en un órgano de fiscalización que vela para que no haya corrupción.



En ese sentido, dio a conocer que en diciembre del año pasado, el ORFIS obtuvo la certificación Norma Internacional ISO 37001 por implementar el Sistema de Gestión Antisoborno.



“Si no están los resultados en este momento, no es porque no trabajemos, estamos cumpliendo en las medidas de nuestras posibilidades y avanzamos en otro terreno y para ello, hemos dado todo nuestro esfuerzo. Pido un voto de confianza porque el trabajo de la fiscalización exige un cumplimiento y entrega en la que estamos aplicados”.



Respecto al proceso de entrega/recepción entre los Gobiernos Municipales salientes y entrantes, señaló que el ORFIS no es el responsable directo pero sí coadyuba y en coordinación con la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado implementará cursos de capacitación.



En ese sentido, manifestó que en el mes de mayo se capacitará a las autoridades municipales salientes y se entregará la Guía y Lineamientos para el cierre de las administraciones.



Y en el mes de noviembre, la capacitación estará dirigida a las administraciones municipales electas.



“El propósito es que la transición sea ordenada e institucional y asimismo que se honren los valores de respeto, responsabilidad y democracia; estaremos muy atentos para dar todo el apoyo a las autoridades municipales salientes y entrantes”.



Asimismo, se pronunció a favor de que los tiempos de la fiscalización sean más cortos y los procesos más eficientes, con la finalidad de cambiar la percepción de los veracruzanos de que no hay resultados puntuales.



González Cobos añadió que entre las atribuciones del ORFIS está la de emitir opinión favorable a los Ayuntamientos que decidan contratar financiamiento a corto o largo plazo.



En ese sentido, expuso que en año pasado se emitieron 38 opiniones, de las cuales, 4 no fueron favorables por no tener cubierto los requisitos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.