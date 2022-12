Auditoria detecta irregularidades en al menos 17 plazas de CONAFE

Una auditoría al interior del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) detectó irregularidades en al menos 17 puestos de trabajo o plazas en la Coordinación Territorial para el Servicio Educativo del Estado de Veracruz.De acuerdo con la revisión 07/2022 del Órgano Interno de Control de CONAFE, de los 17 perfiles analizados, 13 no contaron con la firma de jefe inmediato, en siete, no cuentan con la firma ocupante del puesto y en 10 más no cuentan ni con la firma del ocupante del puesto ni del jefe inmediato.Además, la Subdirección de Recursos Humanos de CONAFE no validó los perfiles y la descripción de puestos en la delegación del estado de Veracruz.La revisión muestra que el Órgano de Control de CONAFE halló una deficiente definición de las funciones y atribuciones de los servidores de la Coordinación Territorial.En ese sentido, la Función Pública recomendó a la Coordinación Territorial de CONAFE la aplicación de controles internos que contribuyan a contar con los perfiles de puesto de mando medio y del personal operativo.Además, en cuanto a la descripción de puestos del personal operativo, la Coordinación Territorial de Veracruz no proporcionó identificación del puesto, objetivo general, funciones alineadas para alcanzar el objetivo, relaciones internas y externas, aspectos relevantes y otros elementos relativos a las plazas de trabajo.