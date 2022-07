Auditoría Superior pide aclarar uso de casi 7 mdp al IVEA y la Fiscalía

En la primera revisión a la administración pública estatal que realizó la Auditoría Superior de la Federación a Veracruz, se hicieron observaciones para aclarar el uso de cerca de 7 millones de pesos en el ejercicio 2021, señaló la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez.Precisó que fueron a dos dependencias en las que se pidió esclarecer recursos, se trata de alrededor de 2.9 millones de pesos ejercidos por el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA), y otros 4 millones de pesos en la Fiscalía General del Estado.En el caso de la FGE, se refiere a armamento adquirido y pagado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y que aún no ha sido entregado.“Se observaron 2 millones de pesos por el Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, también un proceso de aclaración que tiene ahí Fiscalía Estatal con un tema que se hizo un pago de armamento y que SEDENA no nos ha entregado el material, pero es una observación de aclaración del 2021 a la Administración Pública Estatal”, dijo.En rueda de prensa por el marco de la presentación a la “Estrategia de Apertura y Gestión de las Auditorías de Colmena en Participaciones Federales”, la Contralora explicó que la Auditoría Superior de la Federación tiene programada 21 auditorías al estado para el ejercicio 2021.Las auditorias están programadas para realizarse en tres partes, este es el resultado de la primera valoración y se tienen calendarizadas dos más para octubre de este año y febrero del 2022.“En la administración pública estatal tenemos 21 auditorías para el 2021, de esas 21 nos la van ir revisando en tres etapas, la primera etapa ya fue, fueron 4 de las 21, de esas 4 hubo 2 observaciones, una del IVEA y otra para la Fiscalía, la del IVEA son 4 millones y Fiscalía 4 millones”, expuso.La Contralora General del Estado resaltó que Veracruz ha avanzado entre las entidades con menos índices de observaciones en el desempeño de recursos federales, siendo esta una cantidad mínima.Recordó que en el ejercicio del 2020, se disminuyeron considerablemente los montos a aclarar por parte de la ASF.“En administraciones pasadas hemos llegado a tener hasta 16 mil millones observados en 2016 y el año pasado en el informe que nos entregaron una observación total a la administración al Estado por 157 millones de pesos, de 16 mil a 157 es una gran diferencia”, concluyó Santoyo Domínguez..Asimismo resaltó que estas 2 observaciones están en proceso de aclaración y no quiere decir que exista un daño a la hacienda pública.