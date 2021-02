Auditorías identifican posibles desvíos de casi 30 mdp en municipios de Veracruz

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un probable daño patrimonial de casi 30 millones de pesos en contra de la Hacienda Pública Federal, en la revisión que realizó a 7 Ayuntamientos sobre el manejo de recursos federales 2019.



De los 7 ayuntamientos sujetos a fiscalización por parte de la ASF, Xalapa, Veracruz y Tantoyuca finalizaron el proceso de auditoría sin observaciones, es decir, sin irregularidades detectadas en la aplicación de los recursos federales recibidos durante 2019.



Por el contrario, se encontraron irregularidades y un probable daño patrimonial por un monto de 29 millones 813 mil 586 pesos en los ayuntamientos de Papantla, Tuxpan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos. Papantla y Tuxpan, acumulan el 97 por ciento del daño patrimonial encontrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



De acuerdo con la ASF, Papantla, durante 2019, incurrió en un probable daño patrimonial de 24 millones 411 mil 372 pesos, por el pago con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de 9 obras que no operan.



Por su parte, el Ayuntamiento de Tuxpan incurrió en un probable daño patrimonial de 4 millones 480 mil 603 pesos, por haber pagado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, una obra que no se encuentra operando.



De igual forma, durante 2019, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos incurrió en un probable daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 568 mil 627 pesos, en virtud de que no aplicó las sanciones económicas correspondientes a los 4 proveedores, quienes incumplieron con los contratos asignados, ya que incurrieron en retrasos injustificados para la entrega de los bienes adquiridos con recursos federales del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios.



Por último, el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla incurrió en un probable daño patrimonial de 352 mil 983, al no justificar ni comprobar el gasto realizado por ese monto, para el que se utilizaron recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.