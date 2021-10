Auguran repunte del precio del café para la cosecha 2021

Al informar que a principios de noviembre arrancará la cosecha de café 2021, José Julio Espinoza Morales, presidente de la Unión Nacional de Productores de Café (UNPC-CNC), dio a conocer que se prevé una mejoría para el sector, al mantenerse los precios internacionales del aromático grano, el cual en las últimas semanas ronda los 200 dólares las cien libras.En entrevista, el dirigente nacional de los cafetaleros mexicanos expresó su beneplácito por esta situación, porque abre muchas expectativas para los productores sobre todo porque los comercializadores han empezado a comprar, incluso, café por adelantado a 12 pesos o un poco más.“La esperanza ahora es que se mantenga ese precio a nivel internacional, por las razones que sea, porque hay un tema importante que comentar es que la producción de café arábiga ha sufrido pérdidas en otros países, así como los cafés robusta en Brasil y eso baja los costos de producción almacenado e inquieta el que no haya el abasto necesario”, añadió.En el caso de Veracruz, dijo que se espera una cosecha buena, habrá buen grano por las lluvias permanente, al no haber sequía, y eso ha creado buenas expectativas entre los productores de la rubiácea.Por cuanto hace a la siembra de café robusta en la entidad, dijo que no ha crecido en demasía la plantación, por lo que vemos con buenos ojos que los compañeros siguen sembrando café arábiga aun sin programa de planta, no hay apoyo para la siembra de la misma, como se tenían anteriormente.Sin embargo, dijo que se ha ido replantando las fincas donde faltó completar la plantación afectada por la roya y en aquellas donde se cuentan con plantaciones viejas que se tenían, hay un buen avance de eso y no se ha dejado de sembrar esta variedad, añadió.Respecto a la importación de cafés de baja calidad, reconoció que este problema sigue latente, “se tienen noticias que se siguen introduciendo cafés de baja calidad, sobre todo para la industria de cafés solubles, o aquellos que pueden disfrazar la baja calidad en la entrega del producto”.Del presupuesto que ejercerá el sector para el 2022, admitió que es limitado a la visión de la actual administración, de entregar recursos sin importar si son productivos o no, es un tema social, porque la pobreza sigue creciendo, pero el tema productivo no es el principal enfoque al tema del campo.“Es un tema de enfoque social, de ir atendiendo la base políticamente dispuesta, pero no vemos donde están los recursos que impulsen los programas para la verdadera productividad, lo cual evidencia porque cada vez hay más importación de lo básicos que requieren el país, porque ya se está bajando la producción del país”, subrayó por último.