Aumenta 20% ingreso de casos sospechosos de COVID-19 en Hospitales 14 y 71 del IMSS

En los últimos 15 días, se han incrementado alrededor de un 20 por ciento los traslados de pacientes de sus casas u hospitales a los centros de atención médica del Instituto Mexicano del Seguros Social convertidos en receptores de enfermos con síntomas de COVID-19.



De acuerdo con la jefa de Oficina de Servicios Generales del IMSS, Delia Navarro, aunque no se tienen confirmados, al tener signos son trasladados en condiciones específicas de aislamiento.



"Son probables casos, los traslados han aumentado por las condiciones de los pacientes, hay un aumento de 15 a 20 por ciento con respecto a los traslados que se venían haciendo".



Señaló que se trasladan en las ambulancias del IMSS hasta 4 pacientes por turno y para ello se utilizan cápsulas de asilamiento especiales para el resguardo, tanto el paciente como de los paramédicos.



"Varían, no les puedo dar una cifra exactamente pero oscilan entre 3 a 4 diarios en los diferentes turnos, es un mecanismo de protección en lo que se determina si son pacientes COVID o no, sirven para aislar y evitar infecciones nosocomiales".



Adicionalmente, el equipo que transporta a los enfermos y las unidades de ambulancias llevan un proceso de desinfección después de cada traslado.



"Contamos con equipo de protección personal para los operadores de ambulancias y para los camilleros en la unidad médica".



Este día, el IMSS recibió la donación de más cápsulas de asilamiento por parte del equipo de Bomberos Conurbados, diseñadas y elaboradas por ellos mismos.



Se asignaron dos cápsulas a la clínica 14 del IMSS y una a la Unidad Médica 71.