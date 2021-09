Aumenta casi 50% demanda de apoyo al Banco de Alimentos de Veracruz Puerto

A pesar de la crisis sanitaria y económica, no hay riesgo que se detenga el apoyo que se otorga en el Banco de Alimentos, dijo el director, Darío Jiménez, quien celebró que si bien ha crecido la demanda de ayuda, también la donación de grandes empresas.



Fundaciones, asociaciones y corporativos que antes no colaboraban ahora han volcado la ayuda, lo cual ha permitido que pueda ampliarse el suministro de despensa a las zonas necesitadas.



"Hemos estado observando una gran solidaridad de parte de las grandes empresas, de grupos, de asociaciones que antes nos hacían llegar alimentos. No está en riesgo la continuidad porque se ha visto que empresas que antes no apoyaban se están uniendo".



En promedio tienen un padrón de aproximadamente 48 mil familias en 27 municipios de la zona de Veracruz, que con la pandemia la demanda es mayor.



"La demanda creció muchísimo, casi un 50 por ciento. No podemos atender a todos, hemos estado incorporando más, nuestro padrón es dinámico. Tiene vigencia de un año y automáticamente se renueva".



Regularmente la ayuda de alimentos se otorgaba una vez a la semana, con la pandemia y el aumento en el padrón se proporciona cada 3 semanas.



En su mayoría, quienes demandan las despensas son adultos mayores y madres solteras.



"Tenemos muchas familias con personas de edad avanzada, niños, madres solteras. Antes atendíamos a las familias una vez por semana, crece el padrón y ya es una vez a la quincena, cada 3 semanas", finalizó.