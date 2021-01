Aumenta costo de servicios funerarios y ataúdes en región Orizaba

La amplia demanda que existe sobre servicios funerarios y ataúdes tuvo un incremento al inicio de año, de hasta un 15 por ciento, confirmaron gerentes de algunas empresas del rubro, asentadas en la región del valle de Orizaba.



El incremento en la demanda de los servicios fúnebres obedece a diversos factores cuyas estadísticas varían entre un municipio y otro, pero que se manifiestan en las estadísticas del Registro Civil de cada municipio.



De acuerdo con voceros de Funerales Vásquez, la demanda de ataúdes y paquetes para servicios fúnebres tuvo un incremento sustancial de 30 días a la fecha y con ello, “el producto se encareció en su materia prima como lo es el metal, la madera y pintura, así como los insumos de fabricación”.



A pesar de que una parte de los ataúdes que se comercializan en la región de Orizaba se fabrican en la zona centro y estados circunvecinos, la materia prima como el acero, los herrajes, figuras decorativas y madera empiezan a escasear.



Exponen gerentes de funerarias que la incineración no tiene gran aceptación entre la población y aunque así fuerza no habría capacidad de servicio, pues hay semanas en que una empresa atiende hasta 12 servicios de velación y entierro.



Hasta el año pasado, los servicios fúnebres tenían un registro de dos a cuatro por semana, con variaciones en cada mes. Sin embargo, el incremento en la demanda se registra en todo el Estado y gran parte del país, porque la escases de insumos así lo demuestran.



Orizaba, Ixtaczoquitlán y Río Blanco son los municipios con mayor registro de servicios, y aunque las causas de muerte no se dan a conocer de manera oficial, se sabe que se trata de accidentes, enfermedades crónicas, pandemia y hasta incidencias delictivas.