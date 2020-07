Aumenta COVID-19 en penales de Veracruz y muertes sospechosas: CEDH

Autoridades de 3 Centros de Readaptación Social del Estado informaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el traslado de 11 personas privadas de su libertad a 3 hospitales de atención COVID.



Estos datos corresponden al día 4 de julio, fecha en la que el personal de la CEDH realizó la última verificación en esos lugares.



Asimismo, la Secretaría de Salud (SESVER) notificó, en respuesta a solicitudes de informes, la defunción de 15 internos, cuyo diagnóstico fue: en 6 casos neumonía viral no especificada; en 5 casos Covid-19 y en 4 casos neumonía atípica, insuficiencia respiratoria y sospecha de COVID-19.



De acuerdo a la información proporcionada por SESVER, las personas privadas de sus libertades afectadas (tanto fallecidas como sospechosas), se corresponden con 3 Centros de Reinserción Social.



En el resto de los CERESO, incluido el módulo preventivo de 72 horas “El Penalito” y el CIEPA, no se han identificado casos sospechosos ni han sido informados casos de defunciones por el virus.



Además, en conjunto, en 2 CERESO se encuentran 19 personas en aislamiento: 13 por infecciones o insuficiencias respiratorias con etiología a determinar; 3 por ser positivos a SARS-COV-2 y que actualmente se encuentran estables y en observación; y 3 por estar en observación como medida preventiva con motivo de pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad.



En el tercer CERESO visitado no se encontraron personas privadas de suu libertades aisladas por sospecha del coronavirus COVID-19