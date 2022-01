Aumenta COVID-19 entre niños, confirma Asociación de Pediatras del Puerto de Veracruz

El número de niños enfermos con COVID-19 se está incrementando, aseveró el presidente de la Asociación de Pediatras del Puerto de Veracruz, Luis Alfredo Domínguez Sansores, quien precisó que si bien la variante Ómicron representa casos más leves, también hay riesgo de complicaciones.Exhortó a los padres de familia a continuar extremando los cuidados porque los menores no están vacunados y por ello son vulnerables ante esta cepa.“La población más afectada, en donde se está viendo un mayor número de casos es la de los niños. No están vacunados y sí hay casos graves, aunque se considera que es una gripe. Sí están casos hospitalizados, son un porcentaje bajo. Pero sí los hay”, dijo.Asimismo, pidió no minimizar el contagio con dicha variante porque si bien el cuadro es parecido a una gripe, las secuelas que puede dejar son similares al virus original.Domínguez Sansores advirtió que quienes vean a Ómicron como una gripe regular están equivocados y en un plazo de dos meses se podrían observar secuelas que ya se presentaron al inicio con los primeros infectados.“Las complicaciones a largo plazo son igualitas a las que presentan las otras cepas, un paciente que se contagia y que tenga nada más un cuadro agudo gripal de un par de días, 5 a 6 días, a largo plazo puede quedar con secuelas de corazón o secuelas a nivel de sistema nervioso central, incluso hay un síndrome de fatiga asociado a COVID”.Insistió en mantener las medidas sanitarias que recomiendan las autoridades, además de evitar espacios de aglomeración y continuar con el uso del cubrebocas.