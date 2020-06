Aumenta el precio del pan, en Córdoba

En Córdoba, el precio del pan aumentó entre 1 y 2 pesos la pieza debido al encarecimiento de los insumos como la harina, azúcar, mantequilla, sal, manteca y también el gas.



Jesús Carvajal, empresario de la industria, expuso que no pudieron aguantar más y tuvieron que incrementar el precio del producto.



En el caso del bolillo, de 1.50 pesos pasó a 2.40 la pieza, mientras que el pan de dulce pasó de 10 a 11.90 y algunos hasta 15 pesos.



En cuanto a las ventas, dijo que están muy bajas, pues en temporada de calor la gente casi no consume pan, además no hay ventas a las escuelas que es otro cliente fuerte, ya que las cafeterías adquieren bolillo o pambazo para las tortas y al seguir la cuarentena que inició en marzo pasado pues todo está paralizado.



Esperan recuperarse un poco a partir de agosto pero será muy complicado.



El entrevistado mencionó además que, en esta contingencia no tuvieron recorte de personal pese al panorama económico que enfrentan, trabajaron por turnos y evitaron aglomeraciones, al final aplicaron estrategias para no afectar a las familias que viven de la industria del pan.