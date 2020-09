Aumenta explotación de canteras en comunidad Agustín Millán, municipio de Córdoba

Habitantes de la comunidad Agustín Millán denunciaron que ha ido en aumento la explotación de canteras en ese punto y temen perder la protección natural, pero además que se generen daños irreversibles al medio ambiente.



De manera anónima por temor a amenazas que han sufrido explican que han llegado compradores a buscar a los ejidatarios, pero al estar unidos, los propietarios de las canteras no han logrado quedarse con los cerros como pretenden.



Recordaron que son al menos 7 canteras que son explotadas por los llamados "picapiedras", pero desconocen quienes son los dueños.



"En las asambleas de ejidatarios han llegado y nos ofrecen comprar todo de contado, pero unos quieren vender y otros no, al no haber acuerdos pues se retiran porque no pueden comprar por partes", explicaron.



Reconocen que hay temor que los quieran obligar a vender, pero saben que habrá daños al medio ambiente y se niegan a hacerlo pues los mantos acuíferos de esta zona se han perdido por las explotaciones de roca que se hacen pues usan dinamita controlada, pero al final se tapan los nacimientos de agua.



QUE DICE LA PMA AL RESPECTO



Por su parte, Aníbal Payan Arenas, encargado regional de la Procuraduría Regional del Medio Ambiente con sede en Boca del Río, afirmó que no hay denuncias al respecto, pero sí han hecho verificaciones a cuatro de siete canteras ubicadas en esta ciudad de Córdoba en el cerro de la zona de Agustín Millán.



"Nosotros no tenemos denuncias, la verificación se realiza porque está en el programa operativo anual".



En este sentido llamó a la ciudadanía a denunciar al número de teléfono 2299234000 o al correo www.pmaver.gob.mx en donde los atenderán de manera inmediata.



Asimismo, explicó que revisan las condiciones que le otorga la SEMARNAT a los propietarios de las canteras, es decir emisiones de la atmósfera, las condiciones en que trabaja el personal, el material que ha explotado en los cerros y que cuenten con el plan de contingencia ambiental, hasta ahora reiteró no hay denuncias de alguna anomalía.



Ante ello, los afectados solo piden la intervención de las autoridades correspondientes para saber si la pérdida de cerros y la deforestación que se ve a simple vista les afectará.