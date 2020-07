Aumenta número de auxilios a deportistas extraviados o accidentados en región Altas Montañas

De tres meses a la fecha, el número de auxilios a deportistas extraviados o accidentados incrementó de manera considerable, debido al confinamiento y estrés provocado por las estrategias preventivas del COVID-19 y el aventurarse a los bosques de la región de las Altas Montañas.



De acuerdo con socorristas de Cruz Roja, delegación Ciudad Mendoza y elementos de Protección Civil en los municipios de La Perla, Nogales, Río Blanco y Ciudad Mendoza, el confinamiento llevó a las familias y amigos a internarse en los bosques sin conocer las rutas.



“Otra situación que vemos es que va gente que no tiene condición física para terrenos escarpados, no llevan ropa térmica ni equipo para montaña. Se llegan a sentir mal, se les hace de noche o pierden el camino y es ahí donde vienen los problemas”, señaló el titular de Protección Civil, Iván Luján Morales.



Uno de los casos más recientes, es el de un grupo de jóvenes perdidos el pasado mes de abril en bosques del cañón de La Carbonera, perteneciente al municipio de Nogales, mismos que fueron rescatados por personal de PC Nogales.



El último caso ocurrió la tarde del viernes, cuando un grupo de personas se perdió en el cerro El Gentil, del municipio de Huiloapan. Protección Civil de Nogales recibió una llamada a través del número de emergencia 911, informando que 10 personas, entre ellas menores de edad, se habían extraviado en la parte más alta.



Tras coordinar la búsqueda por varias horas, fue por la tarde-noche que lograron ubicar al grupo, señalando que realizaban una excursión pero cuando quisieron regresar no encontraron el camino y se perdieron, además de que a uno de ellos le bajó la presión por la picadura de un insecto.



Luego de comunicar a familiares vía telefónica sobre el caso, los cuerpos de rescate procedieron a su localización y rescate, poniéndolos a salvo tras una inspección médica. Por ello, solicitaron no adentrarse a lugares que no conozcan pues la aventura pudiera terminar en tragedia.