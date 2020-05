Aumenta número de mascotas abandonadas durante pandemia, en Coatza

Durante la contingencia sanitaria por COVID-19, la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA) recibe hasta 3 reportes diarios de mascotas abandonadas, confirmó la presidenta Miriam Hernández.



Estos casos se dan principalmente en colonias como la Francisco Villa, Nueva Calzadas, Fertimex, Santa Martha, San Martín y Ciudad Olmeca.



Miriam Hernández lamentó que pese a la situación que se vive por la pandemia, las personas no sean mejores seres humanos y abandonen animales.



"Es un tema que se tiene de años, sí ha aumentado, la gente se va y los deja al cuidado de alguien que nunca llega. Los deja sin comida, sin agua, lamentablemente no hay un lugar dónde se pueda meter tanto animal y que se pueda correr con tanto gasto", abundó.



Dijo que en los reportes diarios está el animal que fue abandonado enfermo, flaco, con problemas de piel, atropellado y demás.



"Hacemos hasta donde podemos. Aun con la contingencia no hemos dejado de trabajar; tenemos más de 126 animales que hay que cuidar y medicar. Seguimos con nuestros protocolos de higiene", aseveró.



Refirió que actualmente continúan con jornadas de esterilización que se hacen a través de citas para evitar aglomeraciones.