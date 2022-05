Aumenta número de parejas LGBT que se unen en matrimonio en Coatzacoalcos

El número de parejas de la comunidad LGBT que se unen en matrimonio ha aumentado en Coatzacoalcos debido a que cada vez tienen más derechos que únicamente pueden reclamar tras legalizar su unión.Así lo afirmó Marisela Acosta Coello, quien reveló que a finales de este 2022 se casará la segunda pareja de varones de este puerto.Destacó que la asociación que representa, "Uniendo Corazones", ha apoyado a 12 parejas para que se casen, en próximas fechas 3 chicas les contraerán matrimonio."Yo creo que antes veían que no era tan importante el papel, porque la unión siempre existió, hay parejas que llevaban hasta 10 años juntos y ahora que ven que ya se pueden hacer trámites legales y obtener beneficios como el seguro social, por esa parte ya se atreven más a casarse", dijo.Aunado a ello, dijo que el proceso de espera para obtener el amparo se acortó de 8 a tan solo 2 meses, es por ello que también cada vez más parejas se animan a unirse legalmente.Del costo, explicó que eso depende de cada abogado, pues destacó que el costo que tiene el proceso es precisamente por lo que cobra el experto en leyes."Estamos en el trámite con 3 chicas que se van a casar este año, a fin de año será el matrimonio de otra pareja de varones y en eso estamos. Hay gente que por falta de conocimiento no lo hace al creer que es tardado o costoso y la realidad no es así, es un camino muy sencillo y te puedo decir que ya se abrió el camino y ahora todo es más fácil. Tienes que hacer la solicitud ante el registro civil, te dan tu negativa y tramitas el amparo y después de notificar al registro civil el fallo, es que se logra", finalizó.