Aumenta presencia de mujeres en política pero también la violencia

La participación de las mujeres en el ámbito político ha aumentado, sin embargo, también es más visible la violencia en contra de ellas, consideró la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coatepec, Godoleva Caraza Luna.



Entrevistada, dijo que sí ha habido avances de la mujer en el terreno político público, y prueba de ello es que cada vez son más visibles como votantes, candidatas y dirigentes de partidos políticos.



“Avances, no los que quisiéramos y no tan visibles pero sí ha habido, el hecho de que las mujeres se vean más en la cuestión pública y política hace que esa violencia sea más fuerte, así como ha incrementando la participación de la mujer también es más visible la violencia en contra de ellas en este ámbito”, detalló.



En este sentido, refirió que será el próximo 10 de marzo cuando imparta una conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la cual tocará temas como la violencia política contra las mujeres, los diversos retos a los que se enfrentan y el protocolo para la atención de la violencia en razón de género.



“En la medida que veamos que más mujeres participan como votantes, como candidatas y dirigentes de partidos políticos y en la cuestión electoral, se irá ganando la aceptación de la presencia de la mujer en este ambiente público”, dijo.



Finalmente, señaló que dicha conmemoración es un momento de reflexión de los avances que se han tenido, pero además un momento de continuar promoviendo y analizando políticas públicas que abonen a la igualdad.



“Creo que esta conmemoración es un momento de reflexión, que avances y que se ha logrado, que falta que promover, no es hacer eventos por hacer eventos sino también analizar y que permita generar políticas públicas que abonen a la igualdad, que sea más visible cada vez”, finalizó.