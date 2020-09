Aumenta rescate y reintegración de especies a su hábitat en región de Nogales

Un promedio de 70 individuos entre mamíferos pequeños, serpientes e insectos han sido reintegrados a su hábitat por elementos de Protección Civil, asociaciones civiles y grupos de protección al medio ambiente.



En los últimos seis meses en que la pandemia de COVID-19 alejó a paseantes de zonas naturales y de recreo, especies como el armadillo, serpientes, escorpiones, coatíes y aves, bajaron a zonas urbanas, siendo rescatados y reinsertados.



Los coordinadores de Protección Civil en Nogales y Ciudad Mendoza, indicaron que este registro de especies en zonas urbanas no se había detectado, pero al dejar de visitarse estas áreas, los animales bajaron.



Como resultado de estas incursiones, hubo especies que se quedaron atrapadas en patios de viviendas o que, al ser localizadas por los propietarios, solicitaron la intervención de autoridades al considerar una posible agresión o mala manipulación de los mismos.



Se dijo que todavía hay ciudadanos que al no conocer a especies como los coatíes o las serpientes no venenosas, las terminan lastimando o matando, por lo cual este tipo de rescates deberán informarse a través de los números de atención de cada Ayuntamiento, o bien al número de emergencia 911.