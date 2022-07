Aumenta robo de vehículos en Orizaba, advierte Regidor

El regidor Martín García Limón exhortó a los responsables de la seguridad en Orizaba analizar la estrategia que aplican y modificarla si no funciona, esto ante el aumenta de robos de autos en la ciudad."Lo primero que se tiene que hacer es reconocer lo que está sucediendo, creo que muchas veces el tratar de ocultar la realidad no nos conviene a nadie. Entonces el primer paso es ese, reconocer que efectivamente ha aumentado básicamente los temas de robo a vehículos".El edil enfatizó que el encargado de la Policía Municipal, junto con los demás mandos, deben de redoblar los esfuerzos y observar la estrategia que llevan.De igual forma destacó que es importante la población denuncie todo lo que vea, porque delito no denunciado se repite.Sin embargo, consideró, Orizaba sigue siendo segura en comparación de otros municipios y se tienen que poner mucha atención para no llegar a los números de otras ciudades. "Pues a ningún sector le conviene que la inseguridad creciera".Pidió se dé un voto de confianza a quienes están al frente de la seguridad en la ciudad, pues apenas se llevan seis meses."Y en un área tan complicada como lo es la policía se debe de hacer un trabajo y este después analizarlo. Como encargado de la comisión y ciudadano, diría que hay que dar un voto de confianza y para hacer un primer análisis sería un año y así ver resultados".