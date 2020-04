Aumenta violencia contra mujeres de Coatepec, reportan autoridades

La directora del Instituto de la Mujer en Coatepec, Guadalupe López Leano, informó que durante los últimos días la violencia física y psicológica en contra de las mujeres ha aumentado de un 14 a un 16 por ciento, esto como resultado de la cuarentena por el COVID-19.



La funcionaria municipal consideró que el confinamiento ha detonado la violencia, principalmente psicológica, por lo que en estas últimas semanas, más mujeres han buscado apoyo a esta institución.



“El Instituto está trabajando con guardias y permanentemente estamos trabajando con atención psicológica y atención jurídica y efectivamente sí ha aumentado, un poco de incremento en la cuestión psicológica y no tanto en la violencia física pero se han atendido casos, algunos ya venían arrastrándose y con esta situación estallaron”, detalló.



Y es que dijo que los principales factores de este incremento se deben a que las parejas están más tiempo juntas, además de la situación económica que se agrava por falta de ingresos al no poder salir de sus casas.



“Hablamos de un 14 o 16 por ciento en el caso de violencia, todo esto se ha atendido, está funcionando al cien el área, se han vinculado los casos a la Fiscalía y el psicólogo ha estado dando atención de manera directa o por línea, no hemos dejado de trabajar (…). Creo que es el momento en que estalló pero las personas dicen que ya venía de atrás su problema, uno de los motivos es la situación de estar encerrados, convivir todo el día y el aspecto económico, son elementos que detonan la violencia”, finalizó.